Köln

Karnevals-Komitee: 250.000 bei Kölner Friedensdemo

28.02.2022, 16:31 Uhr | dpa

An der Friedensdemonstration am Rosenmontag in Köln haben sich etwa 250.000 Menschen beteiligt. Das sagte eine Sprecherin des Festkomitees Kölner Karneval der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl sei in Absprache mit der Polizei ermittelt worden.