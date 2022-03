Opfer in Lebensgefahr

Mann auf der Straße niedergeschossen

11.03.2022, 07:59 Uhr | t-online, mtt

Mehrere große Blutflecken auf dem Bürgersteig, Beamte, die den Tatort absuchen: In Köln ist ein 25-Jähriger niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei drückte der Täter wohl mehrfach ab.

Die Polizei Köln fahndet nach einem Mann, der in Köln einen jungen Mann auf der Straße niedergeschossen hat. Die Schüsse fielen am frühen Donnerstagabend auf der Taunusstraße im östlichen Stadtteil Humboldt-Gremberg.

Ersten Ermittlungen zufolge feuerte der Täter gegen 18.45 Uhr mehrere Kugeln auf sein Opfer ab. Der getroffene 25-Jährige brach schwer verletzt und stark blutend zusammen.



Bluttat in Köln: Verdächtiger hat kurze, schwarze Haare und ist etwa 1,70 Meter groß



Um den großen Blutverlust des Angeschossenen zu stoppen, legten ihm Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei ein Tourniquet an – ein Abbindesystem, durch das der Blutfluss in Venen und Arterien gestaut wird. Der 25-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter soll zu Fuß in Richtung Wetzlarer Straße geflohen sein, berichtete die Polizei. Ersten Zeugenaussagen zufolge trug er eine braune Jacke sowie eine braune Hose. Der Verdächtige wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Er soll kurze, schwarze Haare haben.

Das Kriminalkommissariat 11 hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden dringend gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Polizei Köln zu wenden.