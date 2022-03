Unfall am Kreuz Köln-West

Lkw kippt mit Gefahrengut um – Sperrung und Staus

11.03.2022, 14:30 Uhr | dpa, t-online

Laster mit Gefahrengut umgekippt: Am Autobahnkreuz Köln-West kommt es am Freitagmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (Quelle: Jan Ohmen)

Stauchaos auf der A1 und A4: Dort ist ein Lkw umgekippt, der Gefahrengut transportiert hatte. Die Feuerwehr ist vor Ort, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Am Autobahnkreuz West in Köln ist am Freitag aus bislang ungeklärter Ursache ein Lastwagen mit Gefahrengut umgekippt. Auf den Autobahnen 1 und 4 kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Laster, der am Freitag am Autobahnkreuz West in Köln umgekippt ist, hatte offenbar Gefahrgut geladen. Autobahn 1 und 4 sind vom Unfall betroffen, die A1 Richtung Dortmund sei gesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittag.

Die Feuerwehr sei am Unfallort und wolle das Gefahrgut umpumpen. Ein kleines Leck sei bereits geschlossen worden. Um welchen Stoff es sich genau handelte, war zunächst unklar. Auch über Verletzte war zunächst nichts bekannt.