"Verletzte Persönlichkeitsrechte"

Bericht: Kardinal Woelki streitet mit "Bild" vor Gericht

05.04.2022, 12:28 Uhr | pb, t-online

Das Kölner Erzbistum kommt nicht zur Ruhe: Kardinal Woelki geht laut einem Bericht gegen unliebsame Berichterstattung vor. Im Zentrum des Streits: ein Priester, der Kontakt zu einer minderjährigen Prostituierten hatte.

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und Anwälte der "Bild"-Zeitung treffen sich laut einem Bericht demnächst vor dem Landgericht der Domstadt: Der Erzbischof wirft der Zeitung vor, in mehreren Artikeln gegen seine Persönlichkeitsrechte verstoßen zu haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur KNA, eine Sprecherin des Kölner Landgerichts war am Mittag zunächst nicht zu erreichen.

Eine Sprecherin des Gerichts sagte der KNA demnach, dass Woelki in einem Eilverfahren einstweilige Unterlassungsverfügungen gegen fünf Berichte des Blatts erwirkt haben soll. Ein Hauptverfahren soll nun Klärung bringen. Die Artikel waren demnach zwischen Ende April und Juni 2021 in der "Bild" erschienen. Am 25. April soll das Verfahren beginnen.

Erzbistum Köln: Woelki geht gegen Berichte vor

Laut der Nachrichtenagentur geht es in einem Fall auch um die Berichterstattung über einen Priester, der 2017 zum stellvertretenden Stadtdechanten ernannt worden war. 2001 hatte der Mann sexuellen Kontakt zu einer minderjährigen Prostituierten – ein Umstand, der dem Erzbistum und Woelki laut einem Aufarbeitungsgutachten bekannt war.



Dass die Zeitung dann berichtet hatte, dass Woelki auch ein warnendes Schreiben der Polizei über den Mann gekannt habe, sei für den Erzbischof jedoch eine "ehrverletzende Falschberichterstattung", weshalb es nun vor Gericht geht.