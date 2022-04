"Stark verwirrt und ängstlich"

Polizei in Sorge um vermisste Jugendliche

08.04.2022, 18:17 Uhr | t-online, mtt

Natalia D.: Sie sei möglicherweise in Begleitung eines Mannes, hieß es – und in Gefahr. (Quelle: Polizei Märkischer Kreis)

Seit mehr als einer Woche wird Natalia D. vermisst. Zuletzt sah sie eine Passantin in Köln – die Frau beschrieb die Jugendliche als stark verwirrt und ängstlich. Nun bittet die Polizei um Hilfe.

Wo ist Natalia D.? Schon seit dem 31. März ist die 17-Jährige verschwunden. Am Abend dieses Tages verließ sie eine betreute Wohngruppe am Pastorenweg in Iserlohn mit unbekanntem Ziel.

Am Donnerstag tauchte sie dann in Köln am Hauptbahnhof auf: Eine Passantin gab ihr ihr Handy, damit Natalia Kontakt zu ihren Angehörigen aufnehmen konnte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wirkte die Jugendliche dabei "stark verwirrt und ängstlich" auf die Frau.

Polizei: Vermisste ist nicht in der Lage, Situationen richtig einzuschätzen



Jetzt bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach Natalia D. Den Beamten zufolge telefonierte das Mädchen mit seinen Angehörigen und entfernte sich danach in unbekannte Richtung, ohne auf angebotene Hilfe einzugehen.



"Eine Eigengefährdung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden", fürchtet die Polizei. Die Vermisste sei geistig nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen oder Situationen richtig einzuschätzen.

Beamte vermuten: Natalia könnte in Begleitung eines Mannes in Köln sein

Natalia wird als etwa 1,65 Meter und schlank beschrieben. Sie hat dunkelblonde Haare und trug laut Polizei zuletzt einen grauen Pullover sowie eine Jeanshose.

Die Beamten glauben: "Die Vermisste könnte sich auch weiterhin, womöglich in Begleitung eines jungen Mannes, im Bereich Köln aufhalten." Wer Natalia D. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der 110 an den Polizeinotruf zu wenden.