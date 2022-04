Köln

Rückzug: Heinen-Essers Internetseite abgeschaltet

14.04.2022, 14:03 Uhr | dpa

Die ehemalige nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) zieht sich nach ihrem Rücktritt aus dem Wahlkampf für die Landtagswahl am 15. Mai zurück. Am Donnerstag war ihr Internetauftritt nicht mehr zu erreichen. Unter der Adresse "www.heinen-esser.de" war nur noch der allgemeine Hinweis "Die Webseite ist zur Zeit in Wartung" zu lesen. Wie es aus Parteikreisen hieß, sollen auch die Wahlplakate der CDU-Politikerin in Köln nach und nach eingesammelt werden.

Heinen-Esser ist trotz des Rücktritts noch CDU-Kandidatin im Kölner Wahlkreis Innenstadt/Deutz/Kalk. Aus rechtlichen Gründen kann sie ihre Bewerbung sowohl für den Wahlkreis als auch auf der CDU-Landesliste nicht mehr zurückziehen. Die Ex-Ministerin hat aber angekündigt, im Fall ihrer Wahl das Mandat im Landtag nicht anzunehmen. Heinen-Esser war vergangene Woche im Zuge der "Mallorca-Afffäre" zurückgetreten.