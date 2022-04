Opfer lebensgefährlich verletzt

21-Jähriger Verdächtiger identifiziert

25.04.2022, 14:14 Uhr

Polizeiwache in Köln (Symbolbild): Nach dem Mann war mit einem Foto gesucht worden. (Quelle: Future Image/imago images)

Neue Details nach lebensgefährlicher Verletzung: Die Polizei hat einen Mann gefasst, der nach einem Clubbesuch in Köln einen 30-Jährigen geschlagen und getreten haben soll.



Mit Überwachungsbildern der Diskothek "Flamingo Royal" am Friesenwall hatte die Polizei Köln nach einem jungen Mann gesucht, der am 20. März gegen 5.50 Uhr mit einem Bekannten (22) einen 30 Jahre alten Kölner durch Tritte und Schläge lebensgefährlich verletzt haben soll. Das hat offenbar nun zu einem Fahndungserfolg geführt: Nach zahlreichen Hinweisen sei ein 21-jähriger Mann identifiziert worden.

Dank einer Notoperation hatte der 30-Jährige die Attacke überlebt. Er und der 22-jährige Bonner sollen bereits in der Diskothek "Flamingo Royal" mit dem 30-Jährigen in Streit geraten sein. Zunächst waren beide Männer unerkannt geflüchtet, so die Polizei weiter.