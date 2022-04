Schiff läuft beim Tanken über

Motorölfilm auf dem Rhein – mitten in der Innenstadt

26.04.2022, 17:54 Uhr | t-online, mec

Ölfilm auf dem Rhein: Weil ein Angestellter einen Fehler beim Betanken eines Flusskreuzfahrschiffs gemacht hat, sind mehrere Liter Öl in Köln in den Rhein gelangt. Zunächst floss der Film stromabwärts Richtung Leverkusen.

Ein Zwischenfall am linken Rheinufer in der Kölner Innenstadt zeigt, warum Volumen-Berechnungen aus dem Matheunterricht durchaus wichtig sein können. Denn: Offenbar hatte sich ein Maschinist verrechnet, als er am Dienstag ein Flusskreuzfahrtschiff mit neuem Motoröl betankte. Das teilte die Polizei mit. Es sei infolgedessen zum "Überlauf des Betriebsmittels" gekommen.

"Mehrere Liter Öl gelangten zwischen Bordwand und Kaimauer ins Wasser, bildeten an der Wasseroberfläche Placken und flossen stromabwärts in Richtung Leverkusen", heißt es von der Polizei weiter. Aufgefangen werden konnte das Öl allerdings nicht – wegen der Fließgeschwindigkeit des Rheins und des "regen Schiffsverkehrs", so die Polizei. Es bestehe allerdings keine Gefahr für die Umwelt, das Umweltamt sei dennoch informiert.



Die Feuerwehr streute an Bord des Passagierschiffes Bindemittel aus. Gegen den Mitarbeiter läuft nun eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung.