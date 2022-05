Kölner Spielführerin Peggy Kuznik beendet ihre Karriere

Peggy Kuznik vom 1. FC K├Âln beendet nach der Saison in der Fu├čball-Bundesliga der Frauen ihre Profikarriere. Das gab der rheinische Club am Mittwoch bekannt. Die Spielf├╝hrerin des FC absolvierte insgesamt 307 Bundesligaspiele, in den vergangenen f├╝nf Jahren alle f├╝r K├Âln. Die geb├╝rtige Brandenburgerin, die 2004 U19-Weltmeisterin wurde, gewann mit dem 1. FFC Frankfurt die Champions League (2015), wurde UEFA-Cup-Siegerin 2005 mit dem 1. FFC Turbine Potsdam und zweimal deutsche Meisterin sowie viermal DFB-Pokalsiegerin.