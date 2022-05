Schnabel: Verwendung von Flaggen und Symbole wird genau beobachtet

Der 8. Mai ist in Deutschland ein Gedenktag, an dem der bedingungslosen Kapitulation des Nazi-Regimes gedacht wird. Gleichzeitig war damit in Europa der Zweite Weltkrieg vorbei. Verschiedene pro-russische Autokorsos in deutschen St├Ądten haben seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine f├╝r Kritik gesorgt.