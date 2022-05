Köln-Fans klauen halbes FC-Stadion

Am Sonntag verfasste er bei Facebook eine Art launigen Erpresserbrief : "Als wir kurz vor 18 Uhr 'europ├Ąisch euphorisch' das Stadion verlie├čen, hatten wir spontan Sorge, dass diese wundervolle Fahne aller Fahnen in die falschen H├Ąnde geraten k├Ânnte", hei├čt es darin.

"Wir malten uns aus, dieses Schmuckst├╝ck k├Ânnte in Leverkusen, M├Ânchengladbach oder gar in D├╝sseldorf landen. Das konnten wir nat├╝rlich nicht zulassen. So haben wir v├Âllig uneigenn├╝tzig die Fahne f├╝r Euch 'gesichert'."

Man habe das "gef├╝hlt 200 Kilo schwere" Teil quer ├╝ber die Vorwiese getragen "und einen relativ perplexen Taxifahrer gebeten, uns zu helfen, die Fahne in die N├Ąhe eines Stadttores in der K├Âlner Innenstadt zu bringen".

Der FC k├Ânne die Fahne nat├╝rlich wieder zur├╝ck haben ÔÇô aber dies bitte im Austausch gegen entweder vier Europapokal-Karten, 20 Liter K├Âlsch bei jedem Heimspiel in der kommenden Saison, einen kulinarischen Abend mit Schwarzw├Ąlder Leckereien und Obstbr├Ąnden im kommenden Trainingslager in Donaueschingen oder eine Brotzeit in einem Biergarten beim Ausw├Ąrtsspiel n├Ąchste Woche in Stuttgart.