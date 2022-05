Drach-Prozess: Angeschossener Geldbote als Zeuge erwartet

Der Prozess gegen Reemtsma-Entführer Thomas Drach soll heute mit der Aussage eines lebensgefährlich verletzten Geldboten fortgesetzt werden. In der Verhandlung wird es voraussichtlich um einen Überfall auf einen Geldtransporter vor einer Ikea-Filiale in Frankfurt am Main gehen. Bei dem Raub im November 2019 soll Drach laut Anklage Bargeld im Wert von 58.600 Euro erbeutet und während eines Schusswechsels einen Geldboten lebensgefährlich verletzt haben. Das Opfer, dessen Aussage nun im Prozess erwartet wird, tritt in dem Verfahren auch als Nebenkläger auf.