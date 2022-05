Aktualisiert am 23.05.2022 - 15:29 Uhr

Aktualisiert am 23.05.2022 - 15:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Köln bestätigt ersten Affenpocken-Verdacht in NRW

Hat das Affenpocken-Virus auch die Domstadt erreicht? Ein Patient mit "typischen Symptomen" steht nun in Köln unter Quarantäne. Er musste jedoch bislang nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

In Köln gibt es vermutlich einen ersten Menschen, der sich mit dem Affenpocken-Virus infiziert haben könnte. Eine Sprecherin der Stadt Köln bestätigte t-online Berichte, wonach ein Mann in der Domstadt Symptome des Affenpocken-Virus aufweist. Zunächst hatten der "Kölner Stadt-Anzeiger" und Radio Köln berichtet.

Damit gibt es derzeit in K√∂ln einen Verdachtsfall f√ľr das Affenpocken-Virus. Sollte sich der Verdacht best√§tigen, w√§re dieser der erste Fall eines an dem Virus erkrankten Menschen in Nordrhein-Westfalen (NRW). Zuvor hatten die St√§dte Berlin (drei F√§lle) und M√ľnchen (ein Fall) bereits Infektionsf√§llen mit dem Virus dokumentiert.