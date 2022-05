Todesdrohungen gegen Partnerin, Eltern und Freunde

Einmal habe er aus Zorn dar├╝ber, dass sie ihn nicht zu seinem Dealer fahren wollte, Petroleum in der gemeinsamen Wohnung vergossen. Nur mit M├╝he habe sie ihn davon abhalten k├Ânnen, ein Feuerzeug daran zu halten.

Mutma├čliches Opfer nutzte Familienbesuch zur Flucht

Noch am gleichen Abend sei sie am Wohnort ihrer Eltern zur Polizei gegangen. Obwohl sie zeitnah auch ein Kontaktverbot erwirkte, soll der 39-J├Ąhrige bis zum Dezember 2021 noch 1.170-mal versucht haben, sie telefonisch oder per Mail zu kontaktieren.