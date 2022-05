Ein Corona-Testzentrum auf dem Gel├Ąnde von Fu├čball-Drittligist Viktoria K├Âln soll laut einem Bericht auffallend mehr Tests abgerechnet haben, als vor Ort durchgef├╝hrt worden sind ÔÇô dem Staat k├Ânnte so ein Schaden in H├Âhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden sein.

Ein Rechercheverbund von WDR, NDR und "S├╝ddeutscher Zeitung" hatte an mehreren Tagen beobachtet, wie an der Teststelle lediglich ein Zehntel der an die Kassen├Ąrztliche Vereinigung Nordrhein (KV) sp├Ąter gemeldeten Tests tats├Ąchlich durchgef├╝hrt worden war. Betrieben wird das Testzentrum von Viktoria-M├Ązen Franz-Josef Wernze. Verdiente Wernze etwa an einem Corona-Testzentren-Betrug?