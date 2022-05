Aktualisiert am 29.05.2022 - 19:20 Uhr

Aktualisiert am 29.05.2022 - 19:20 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Preissteigerungen machen vor nichts Halt. Nun muss auch der K├Âlner Zoo die Preise f├╝r seine Eintrittskarten erh├Âhen. Wie tief Besucher jetzt in die Tasche greifen m├╝ssen.

K├Âlner Zoo: "Preisanpassung ist unerl├Ąsslich"

"Die Preisanpassung ist aus wirtschaftlichen Gr├╝nden f├╝r den Zoo unerl├Ąsslich." Man habe in Sachen Artenschutz viel geleistet und viel in neue Anlagen investiert, sagte er dem "Express." Neue Gehege f├╝r Bantengs und die kleinen Pandas, modernisierte Tiger- und L├Âwenanlagen und die Vogelvolieren am Nashornhaus seien darunter.