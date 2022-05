Lanxess trennt sich von Spezial-Kunststoffen

Der Chemiekonzern Lanxess treibt seinen Umbau mit dem Ausstieg aus dem Gesch├Ąft mit Hochleistungskunststoffen f├╝r die Auto- und Elektroindustrie voran. Der MDax-Konzern bringt diesen Gesch├Ąftsbereich in ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Beteiligungsgesellschaft Advent ein, das im gleichen Zuge in einem Milliardendeal das Kunststoffgesch├Ąft Engineering Materials des niederl├Ąndischen Konzerns Royal DSM ├╝bernimmt. "Lanxess wird noch einmal deutlich weniger abh├Ąngig von Konjunkturschwankungen", sagte Konzernchef Matthias Zachert am Dienstag.