"Querdenken"-Protest in Leipzig

Demo wegen hohen Zulaufs zeitweise unterbrochen

07.11.2020, 15:18 Uhr | t-online, dpa, AFP

Ausschreitungen bei "Querdenken"-Demo in Leipzig: Ein Gegendemonstrant ist in Gewahrsam genommen worden. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa)

In Leipzig wollen Tausende Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf die Straße gehen. Die Polizei sprach von einem "extrem herausfordernden" Einsatz. Die Übersicht im Live-Ticker.

Am Rande der "Querdenken"-Demo in Leipzig haben sich auch mehrere hundert Gegendemonstranten versammelt. Die meisten von ihnen standen am Nachmittag an einer Zufahrtsstraße zum Augustusplatz, wo die "Querdenken"-Kundgebung stattfand.



Gegendemonstranten stehen auf dem Augustusplatz: An der Kundgebung gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen nehmen mehrere Tausend Menschen teil. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa)



Die Stimmung war zunächst friedlich, aber angespannt. Zahlenmäßig waren die Gegendemonstranten der Kundgebung deutlich unterlegen. Unter anderem das Bündnis "Leipzig nimmt Platz" hatte zu Gegenprotesten aufgerufen.

Um den Augustusplatz soll es zwischen Versammlungsteilnehmern zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein, schreibt die Polizei. Die Beamten hätten eingegriffen. Wie die dpa berichtet, wurde ein Gegendemonstrant in Gewahrsam genommen.

Rings um den Augustusplatz in #Leipzig ist es zwischen Versammlungsteilnehmern zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Unsere Kollegen haben eingegriffen und dies unterbunden. #le0711 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 7, 2020

Wegen des hohen Zulaufs haben die Veranstalter der "Querdenken"-Demonstration in der Leipziger Innenstadt ihre Kundgebung gegen die Corona-Politik kurz unterbrochen. Sie riefen die mehreren tausend Teilnehmer auf, die Veranstaltungsfläche voll auszunutzen. Nach etwa einer halben Stunde ging die Kundgebung weiter.

Die auf dem Augustusplatz angemeldete Kundgebung wurde auf den innerstädtischen Ring und angrenzende Straßen ausgeweitet, damit die zahlreichen Demonstranten den Mindestabstand einhalten können. Das taten die zahlreichen Teilnehmer zunächst nicht, fast niemand trug eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Die meisten Demo-Teilnehmer auf dem Augustusplatz halten sich nicht an die Corona-Regeln, heißt es von der Polizei. Sie mahnt auf Twitter: "Abstände sind einzuhalten! Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht!".

Da sich der Großteil der Versammlungsteilnehmer auf dem Augustusplatz in #Leipzig weiterhin nicht an die Auflagen hält, weisen unsere Kräfte verstärkt auf die Pflicht zur Einhaltung dieser hin. Abstände sind einzuhalten! Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht! #le0711 pic.twitter.com/fHgbHvfOAE — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 7, 2020

Nach einem juristischen Tauziehen hat am Samstag in der Leipziger Innenstadt eine "Querdenken"-Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen begonnen. Die wenigsten der mehreren Tausend Teilnehmer trugen eine Maske oder konnten den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten.



Der Platz zwischen Gewandhaus und der Leipziger Oper war am Samstagmittag bereits dicht gefüllt. "Die Kontrolle ist für uns fast unmöglich", sagte der Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, Olaf Hoppe.

OVG Bautzen kippt Entscheidung des VG Leipzig: die Demo #le0711 darf mit 16.000 Teilnehmern auf dem Augustusplatz stattfinden. — Stadt Leipzig (@StadtLeipzig) November 7, 2020

Die Stadt wollte die Kundgebung zunächst auf Parkplätze der Neuen Messe außerhalb des Stadtzentrums verlegen. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen entschied dann aber, dass die Demonstration mit 16.000 Menschen auf dem Augustusplatz stattfinden darf, wie die Stadt am Samstagmorgen mitteilte.

Polizisten sichern die Demonstration: Zu der Kundgebung gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Anti-Corona-Maßnahmen werden 20.000 Menschen erwartet. (Quelle: Sebastian Willnow//dpa)



Die Stadt Leipzig steht am Samstag nach eigenen Angaben vor einem "extrem herausfordernden" Versammlungsgeschehen. Neben der "Querdenken"-Demonstration seien 26 weitere Versammlungen angemeldet worden, teilte der für Ordnung zuständige Bürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) am Freitag mit. Es gelte das Versammlungsrecht mit der Sächsischen Corona-Schutzverordnung und dem Infektionsschutz zu vereinen.