Leipzig-Profi Henrichs kehrt in Nationalmannschaft zurück

18.03.2022, 12:14 Uhr | dpa

Benjamin Henrichs von RB Leipzig steht vor einem Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der Defensiv-Allrounder wurde von Bundestrainer Hansi Flick am Freitag für die Länderspiele gegen Israel (26. März) und in den Niederlanden (29. März) nominiert. Lukas Klostermann ist dagegen nicht im 26-köpfigen Aufgebot dabei.

Sein bisher letztes von fünf Länderspielen hatte Henrichs im November 2020 beim 0:6 in Spanien bestritten. Danach war der 25-Jährige außen vor, wie auch bei seinem Club. Erst unter dem seit Dezember im Amt befindlichen Trainer Domenico Tedesco fand Henrichs wieder Selbstvertrauen und Form. Nach überstandener Coronavirus-Infektion stand Henrichs in diesem Jahr in jedem Bundesliga-Spiel auf dem Platz.