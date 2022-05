Warum?

Wenn ich lese, was mir da vorgeworfen wird: Promiskuitiver Lebensstil und so weiter. Ich weiß jetzt, dass ich ein Dienstvergehen begangen habe – aber es fĂŒhlt sich noch immer nicht so an, dass ich falsch gehandelt habe. Und ich verstehe es einfach nicht, das kann mir auch keiner wirklich erklĂ€ren.

Welche Konsequenzen hat der Verweis fĂŒr Sie?

Disziplinarisch? Keine großen. Der Verweis ist von 2019, es ist die geringste Disziplinarmaßnahme und wird nach drei Jahren aus der Akte getilgt, also im August. Aber darum geht es nicht.

Worum geht es Ihnen dann?

Mir geht es darum, dass der Dienstherr mit dem Verweis einen starken Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte vorgenommen hat. Und das stört mich maßlos. Denn das, was ich gemacht habe, entzieht sich völlig dem dienstlichen Umfeld. Mir war auch in keiner Weise bewusst, dass ich mich da irgendwie schlĂŒpfrig in Richtung Dienstvergehen bewege.

Wie kam es zu dem Profil auf der Datingplattform Tinder?

Es war 2019, ich kam aus Afghanistan wieder, war zurĂŒck in Berlin, mit meiner Frau zusammen und habe mein Tinder-Profil wieder aufgemacht. Ich hab mir gesagt: Ja, die Welt ist wieder da, ich bin wieder im schönen Deutschland! Das war die Idee dahinter. Nirgends war bei mir der Gedanke: Oh Gott, das könnte ein Dienstvergehen sein!

Stein des Anstoßes – das Datingprofil: "Spontan, lustvoll, trans*, offene Beziehung und auf der Suche nach Sex. All genders welcome." (Quelle: Anastasia Biefang/T-Online-bilder)

Aber Ihre Vorgesetzten waren anderer Meinung.

Ja, aber die BegrĂŒndung verstehe ich nicht. Zum Beispiel: Es wird immer herausgestellt, ich wĂŒrde in diesem kleinen Text mich und meine Sexualpartner objektifizieren und herabwĂŒrdigen – das verstehe ich nicht! Ich frage mich, was die denken, wie modernes Dating geht oder polyamoröser Geschlechtsverkehr? Das ist es, was ich so befremdlich finde. Heißt das jetzt, dass ich als Kommandeurin nicht so leben darf? Und ist die Handlung das Problem oder nur ihr Bekanntwerden?

Wie ist es denn bekannt geworden? Die Plattform Tinder ist ja geschlossen, Profile sind nur fĂŒr Mitglieder sichtbar.

Offenbar dadurch, dass jemand, der auch bei Tinder ist, einen Screenshot gemacht hat und den per E-Mail an die Bundeswehr geschickt hat. Ich habe das jedenfalls nirgends groß erzĂ€hlt.

Einer der VorwĂŒrfe lautet, der Text im Dating-Profil sei "missverstĂ€ndlich ausgedrĂŒckt". Was sagen Sie dazu?