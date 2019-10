LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

FC Rot-Weiß Erfurt bereitet sich auf Auswärtsspiel gegen Fürstenwalde vor

21.10.2019, 17:00 Uhr | t-online.de, vss

Egal, ob Rot-Weiß, 1. FFV, Black Dragons, Schwarz-Weiß oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Erfurt.

Am Samstag stehen die Erfurter wieder auf dem Platz. Das Auswärtsspiel gegen FSV Unio Fürstenwalde steht an, und somit der 13. Spieltag. Anstoß ist um 13.30 Uhr in der Bonava Arena. Das Team des FC RWE bereitet sich bereits vor.

Nach dem 3:0 gegen Bischofswerda, bei dem Marc Brasnic vom FC Rot-Weiß Erfurt gleich zwei Treffer versenkte, gibt es heute einen weiteren Grund zu feiern. Der Doppelschlag-Kicker Marc Brasnic hat Geburtstag und feiert heute seinen 23. Geburtstag. Wir wünschen nur das Beste und einen sportlichen Ehrentag.

Lass dich umarmen, Marc. Danke für den Doppelpack vom Freitag und alles erdenklich Gute für das neue Lebensjahr! Gepostet von FC Rot-Weiß Erfurt e.V. am Montag, 21. Oktober 2019

Mit einem 29:24 besiegelten die Damen des Thüringer HC den Einzug in die dritte Runde des EHF-Pokals. "Auswärts mit fünf Toren zu gewinnen, da kann man zufrieden sein", sagte Cheftrainer Herbert Müller. Das große Ziel der THC-Damen ist die Gruppenphase, die im Januar und Februar ausgetragen wird. Dafür muss der deutsche Vizemeister jedoch erst noch die dritte Runde bestehen.

THC Erfurt gegen Buxtehude: Die Handballerinnen sind nun in die dritte Runde des EHF-Pokals eingezogen. (Quelle: imago images)



Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Erfurt. Hier informieren wir Sie auch in dieser Woche über alles, was im Lokalsport in und um Erfurt wichtig ist. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!