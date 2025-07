Die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht spricht erstmals öffentlich über Drohungen. In der ZDF-Sendung "Markus Lanz" schildert sie, wie sich die Lage an ihrem Arbeitsplatz zuspitzte.

Die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf hat nach dem Scheitern ihrer Wahl zur Verfassungsrichterin über Drohungen gegen sich berichtet. In der ZDF-Sendung "Markus Lanz" sagte Brosius-Gersdorf laut Vorabmeldung am Dienstagabend: "Ja, wir haben Drohungen bekommen, ich vor allem, per E-Mail, Poststücke mit verdächtigem Inhalt, die an meinen Lehrstuhl gesendet wurden."