LIVEDie Sport-Woche im Blog

Alle aktuellen News zu Mainz 05 und Co.

10.10.2019, 08:41 Uhr | t-online.de

Der Sport in Mainz ist extrem vielfältig: Neben dem FSV Mainz 05 gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Guten Morgen an diesem sportlichen Donnerstag. Sind Sie bereit für die aktuellsten Sport-News?



So lief der Sport-Mittwoch:



18.48 Uhr: Das war es für heute! Bis morgen!



Wir machen Schluss für heute und freuen uns, wenn Sie morgen hier wieder vorbeischauen und mit uns das Sportgeschehen in Mainz verfolgen.



13.06 Uhr: Weltmeister Niklas Kaul zu Gast an seiner Uni



In der vergangenen Woche hat der Mainzer Niklas Kaul die Goldmedaille im Zehnkampf bei der Leichtathletik-WM in Doha geholt. Jetzt ist er wieder zurück und schaute heute gleich mal bei der Erstsemester-Begrüßung an der Uni Mainz vorbei. Dort wurde er unter tosendem Applaus empfangen. Der 21-jährige Zehnkämpfer (USC Mainz), der übrigens an der Johannes-Gutenberg-Uni Sport und Physik studiert, hat sich außerdem ins Goldene Buch der Hochschule eingetragen.

10.26 Uhr: Alles Gute, Robin Quaison!

Der Mann mit der Nummer 7 kickt seit Januar 2017 beim FSV Mainz 05: Zum 26. Geburtstag gratuliert der Verein seinem schwedischen Stürmer Robin Quaison.

#HappyBirthday, Robin Quaison! 🎁🎂🎈 Der schwedische Angreifer von #Mainz05 feiert heute seinen 26. Geburtstag. Alles Gute! 🍀 pic.twitter.com/WyLdtexYud — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 9, 2019

8.35 Uhr: Willkommen zurück, Mainz!

Guten Morgen an diesem Mittwoch. Los geht es mit den aktuellsten Sport-News aus Mainz!

So lief der Sport-Dienstag:



18.02 Uhr: Das war es vom Sport in Mainz. Bis morgen!

Das war es für heute vom Sport in Mainz. Wir wünschen einen schönen Abend. Bis Mittwoch!

17.05 Uhr: 1. FSV Mainz 05 feiert Bundesliga-Rekord



Der 1. FSV Mainz 05 feiert nach eigenen Angaben einen Bundesliga-Rekord. "25 verwandelte Elfmeter in Folge" freute sich der Club auf Twitter und lieferte gleich den Videobeweis dazu.

#Bundesliga-Rekord: 25 verwandelte Elfmeter in Folge! Hier haben wir sie alle noch einmal für euch! 💯🎞👌 pic.twitter.com/nf2r8ZDTVL — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 8, 2019

15.51 Uhr: Mainz-05-Keeper Finn Dahmen für deutsche U21 nominiert

Glückwunsch an 05-Torwart Finn Dahmen! Nationaltrainer Stefan Kuntz holt den 21-Jährigen zur deutschen U21-Mannschaft, meldet Mainz 05 auf seiner Website.

14.16 Uhr: Schwarz: "Ich kann nicht versprechen, dass das nie mehr passiert"



Mainz-Trainer Sandro Schwarz konnte wegen seiner Gelb-Roten-Karte das Spiel seiner Mannschaft gegen Paderborn nicht im Stadion verfolgen. Doch für ihn hat sich die Strafe erstmal erledigt. "Ich kann natürlich nicht versprechen, dass das nie mehr passiert. Aber Gedanken, wie ich mich im nächsten Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf verhalte, mache ich mir nicht", sagte Schwarz am Dienstag. Nach dem 2:1 beim SC Paderborn und vor dem Gang nach Düsseldorf hat der 40-Jährige mit seinem Stab ein intensives Programm für die Länderspielpause ausgearbeitet.

Sandro Schwarz beim Spiel gegen Wolfsburg: In der Opel Arena in Mainz holte er sich die Gelb-Rote-Sperre. (Quelle: osnapix/imago images)



11.15 Uhr: Torshow beim 05-Nachwuchs



"Ein Sieg des Willens und des Teamgeists", heißt es auf der Facebook-Seite des Mainz-05-Nachwuchses: Am Wochenende setzte sich die U19 im Achtelfinale des DFB-Pokals in der Verlängerung doch noch durch und siegte mit 2:1 gegen Hannover 96. Impressionen der Partie:

Die Torshow - KW40 "Ein Sieg des Willens und des Teamgeists" mit dem entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit von der U19 im Achtelfinale des DFB-Pokals und drei Treffer der U17 im Spitzenspiel beim FC Augsburg: Die Torshow! Gepostet von Mainz 05 Nachwuchs am Dienstag, 8. Oktober 2019

8.39 Uhr: Willkommen zurück!



Guten Morgen an diesem sportlichen Dienstag. Sind Sie bereit für die aktuellsten Sport-News aus Mainz?

So lief der Sport-Montag



18.15 Uhr: Das war's für heute!



Wir freuen uns, Sie morgen wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Einen schönen Abend und bis morgen!

14.38 Uhr: Löw holt Ex-Mainzer Serdar

Da gratuliert der ehemalige Verein: Joachim Löw hat den Mittelfeld-Spieler Suat Serdar (jetzt Schalke 04) für den verletzten Toni Kroos in die DFB-Elf geholt. Von 2008 bis vergangenes Jahr hat Serdar beim 1. FSV Mainz 05 gespielt.

Suat Serdar steht vor dem Mainzer Mannschaftsbus: Bis 2018 spielte er bei 05. (Quelle: Martin Hoffmann/Archiv/imago images)



11.16 Uhr: Mainz 05-Nachwuchs kann punkten



Nicht nur für den Erstligisten lief es am Wochenende gut, auch der FSV Mainz 05-Nachwuchs konnte einige Siege einfahren. Die U19 siegte im DFB-Pokal nach Verlängerung mit 2:1 gegen Hannover 96. Die U16 bezwang den FC 08 Homburg mit 6:1, die U15 gewann 6:3 gegen den SV Elversberg. Und auch die U12 erzielte sechs Tore gegen JSK Rodgan – ohne Gegentreffer. Glückwunsch!

9.19 Uhr: Mainzer Speerwerfer Julian Weber in Doha auf Rang sechs



Die Leichtathletik-WM in Doha ist Geschichte. In Erinnerung bleiben natürlich die deutschen Medaillen zum Beispiel von Niklas Kaul oder gestern Abend von Weitspringerin Malaika Mihambo. Doch auch Julian Weber vom USC Mainz dürfte den Wettkampf so schnell nicht vergessen: Er belegte im WM-Finale von Doha immerhin den sechsten Platz.

9.05 Uhr: Mainz 05 atmet nach Sieg gegen Paderborn auf

Das war ganz wichtig! Mit dem Erfolg gegen den SC Paderborn haben sich die Mainzer erfolgreich gegen den Abwärtstrend gestemmt und können die Länderspielpause jetzt deutlich beruhigter angehen. Nur für Trainer Sandro Schwarz war es kein ganz so angenehmer Fußball-Nachmittag. Statt an der Seitenlinie verfolgte er das Spiel seiner Mannschaft aus dem Warmen.

9.00 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu unserem neuen Sport-Live-Blog!

Guten Morgen und Herzlich Willkommen in unserem neuen Live-Blog zum Sportgeschehen in und um Mainz! Hier finden Sie die ganze Woche die wichtigsten Meldungen rund um das lokale Sportgeschehen in der Stadt, garniert mit kleinen Anekdoten und Seitenblicken auf die unterhaltsamen Facetten des Sports. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie gerne einen Kommentar unter dem Artikel da.