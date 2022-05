Beck: SPD in Mainz und Saarbrücken erleichtert manches

Seit Anke Rehlinger vor wenigen Tagen zur Ministerpr├Ąsidentin des Saarlandes gew├Ąhlt wurde, regiert die SPD erstmals seit vielen Jahren wieder gleichzeitig in Saarbr├╝cken, Mainz und im Bundeskanzleramt. Das gab es erst einmal: von Oktober 1998 bis September 1999. Wie war das damals? Hat der SPD-Dreiklang politische Vorhaben in den benachbarten Bundesl├Ąndern Rheinland-Pfalz und Saarland erleichtert? "Ich w├╝rde nicht ├╝bersch├Ątzen, was durch diese Konstellation an zus├Ątzlichen M├Âglichkeiten entsteht", sagt Kurt Beck. Er muss es wissen - er war damals Ministerpr├Ąsident in Mainz.