Feuerwehr-Gewerkschaft fordert besseren Katastrophenschutz

Der Landesverband der Feuerwehr-Gewerkschaft hat die rheinland-pfälzische Landesregierung aufgefordert, den Katastrophenschutz "umgehend wieder auf die Beine zu stellen". "Die letzten 20 Jahre wurden damit verbracht, den Katastrophenschutz Stück für Stück herunterzufahren", kritisierte der Verbandsvorsitzende Peter Welling am Montag in Mainz. Die Verantwortung sei auf die Kreise und Kommunen abgewälzt worden, "mit dem Endergebnis, dass man jetzt erkennt, dass die Kommunen und Gemeinden diesen Aufgaben gar nicht oder nur unzureichend gerecht werden konnten", sagte Welling mit Blick auf den Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe.

Thema in dem Gremium war am Freitag unter anderem die überlastete Integrierte Leitstelle in Koblenz in der Flutnacht im Sommer 2021. Diese war unter anderem für den Kreis Ahrweiler zuständig, wo 134 Menschen ums Leben kamen.