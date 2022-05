SPD schlägt Partnerschaften mit der Ukraine vor

Die UnterstĂŒtzung fĂŒr die Ukraine soll nach einem Vorschlag der SPD kĂŒnftig in einer Partnerschaft mit Rheinland-Pfalz ihren Ausdruck finden. In einer Aktuellen Debatte des Landtags in Mainz schlug die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine BĂ€tzing-LichtenthĂ€ler am Mittwoch vor, nach einem Waffenstillstand "eine neue Partnerschaft mit einer ukrainischen Region" zu schmieden. Auch ĂŒber Partnerschaften zwischen Kommunen beider LĂ€nder könnten direkte Hilfen geleistet werden, sagte BĂ€tzing-LichtenthĂ€ler, die in ihrer Rede auch auf die seit 40 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda einging.