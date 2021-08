Münster

Schulschwänzer am Flughafen entdeckt: Einer in Dauerarrest

09.08.2021, 11:35 Uhr | dpa

Die Bundespolizei hat am Flughafen Münster zwei junge Männer vor ihrem Flug nach Antalya in der Türkei entdeckt, die wegen mehrfachen Schulschwänzens und deshalb ausstehenden Haftstrafen gesucht worden waren. Einer der beiden Brüder aus Nordhorn kam in Arrest.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten der 16-Jährige und sein 19 Jahre alter Bruder "2019 und 2020 mehrfach gegen die Schul- und Berufsschulpflicht verstoßen" und waren daher zu Arresten verurteilt worden. Die Strafen von 47 Stunden Freizeitarrest und drei mal vier Wochen Dauerarrest traten sie aber nicht an.

Am Flughafen konnte der 16-Jährige nach Angaben der Polizei durch eine Zahlung von 88,50 Euro die Vollstreckung des Haftbefehls verhindern "und seine Reise mit zwei weiteren Familienmitgliedern fortsetzen." Sein Bruder hätte allerdings 1050 Euro vor Ort bezahlen müssen - was er nicht konnte. Er kam zur Verbüßung des Dauerarrestes in eine Jugendarrestanstalt.