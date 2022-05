Flut von Kommentaren nach Polizeieinsatz mit einem Toten

Nach dem Polizeieinsatz mit einem Toten in Mannheim besch├Ąftigt eine Flut von Kommentaren in sozialen Medien die Polizei. Der Tod eines 47-J├Ąhrigen nach einer Polizeikontrolle vor zwei Wochen hat demnach mehr als 10.000 Eintr├Ąge im Netz ausgel├Âst. Von diesen sind nach Polizeiangaben nicht wenige strafrechtlich relevant. Das Polizeipr├Ąsidium Mannheim registrierte 8000 Beitr├Ąge - davon 150, die zur Anzeige gebracht werden. Grund: Hass, Hetze und Beleidigungen gegen die Beamten.

Mehr als 30 von 40 Zeugen seien bisher vernommen worden, mehr als 70 Videos w├╝rden gesichtet. Darunter sind auch solche, in denen gezeigt wird, wie einer der zwei Beamten auf den Kopf eines am Boden liegenden Mannes geschlagen haben soll. Laut LKA haben sich die zwei vom Dienst suspendierten Beamten zu den Vorw├╝rfen bislang nicht ge├Ąu├čert. Die Todesursache des Mannes ist noch unbekannt. Klarheit k├Ânnte eine feingewebliche Untersuchung bringen. Deren Ergebnis wird in vier bis acht Wochen erwartet.

Zur Vielzahl der Kommentare sagte der Kommunikationswissenschaftler Stefan Jarolimek von der Deutschen Hochschule f├╝r Polizei in M├╝nster: "Der Polizist ist in seiner Uniform sichtbarer und greifbarer als ein Politiker." Der Unmut gegen den Staat und die Corona-Einschr├Ąnkungen habe sich auch in vermehrter Kritik an der Polizei im Netz manifestiert. Auch die aus den USA nach Deutschland ├╝bergeschwappte aggressive Stimmung nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz habe dazu beigetragen, dass die Polizei auch hierzulande in Misskredit geraten sei - obwohl Struktur und Ausbildung der Polizei nicht vergleichbar seien.