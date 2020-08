Nach Streit

Polizist erschießt Schäferhund in Nürnberg

17.08.2020, 07:21 Uhr | dpa, t-online.de

Ein Schäferhund (Symbolbild): In Nürnberg ist ein Hund von der Polizei erschossen worden. (Quelle: Shotshop/imago images)

Nachdem ein Schäferhund mehrere Menschen in Nürnberg verletzt hat, hat die Polizei das Tier erschossen. Auch ein Kind soll gebissen worden sein.

Ein Schäferhund hat in Nürnberg drei Menschen gebissen und ist daraufhin von einem Polizisten erschossen worden. Mehrere Beamten hätten versucht, einen Streit am Süßheimweg zwischen zwei Personengruppen am Sonntagabend zu schlichten, teilte die Polizei mit. Plötzlich habe sich ein Schäferhund aus einer der Gruppen losgerissen und einen der Polizisten gebissen, hieß es. Als der Hund den Angaben zufolge erneut auf den Beamten losging, schoss der Polizist auf das Tier.

Der Hund starb kurz darauf in einer Tierklinik, der verletzte Polizist wurde ins Krankenhaus gebracht. Der verletzte Schäferhund wurde in eine Tierklinik gebracht, doch das Tier überlebte nicht. Zuvor soll er bereits ein Kind und einen Mann aus der "gegnerischen Gruppe" gebissen, teilte die Polizei mit. Beide Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.