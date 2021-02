Große Rauchsäule

Eon-Kraftwerk in Nürnberg steht in Flammen

08.02.2021, 19:05 Uhr | t-online

Das Eon-Kraftwerk in Nürnberg brennt. Die große Rauchentwicklung ist über der ganzen Stadt zu sehen.

In Nürnberg ist es am Montag zu einem Brand in einem Kraftwerk des Versorgers Eon gekommen. Bilder zeigten eine dichte Rauchwolke, die aus dem Kraftwerksblock im Stadtteil Gebersdorf drang.



Die Feuerwehr bittet die Anwohner, den Bereich großräumig zu umfahren, heißt es bei Twitter. Über das Ausmaß des Unglücks konnte ein Sprecher der Nürnberger Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.