Nest am Sinnwellturm

Brutsaison für Nürnberger Wanderfalken hat begonnen

02.03.2021, 13:21 Uhr | dpa

Ein Wanderfalke sitzt an seinem Ei: In Nürnberg hat die Brutsaison der Wanderfalken auf der Kaiserburg begonnen. (Quelle: Regierung von Mittelfranken/dpa)

Im Falkennest auf der Kaiserburg in Nürnberg sind zwei Eier der Wanderfalken entdeckt worden. Mehr als ein Dutzend junge Falken sind hier bislang ausgebrütet worden.

In Nürnberg hat die Brutsaison der Wanderfalken auf der Kaiserburg begonnen. In der Nacht zum vergangenen Sonntag habe eine Nestkamera ein frisch gelegtes Ei im Falkennest am Sinnwellturm der Burg gezeigt, teilte die Regierung von Mittelfranken am Montag mit. Am Dienstag kam dann das zweite Ei dazu.

Die Beobachtung der Wanderfalken ist ein Teil des Projekts "Lebensraum Burg" innerhalb der bayerischen Biodiversitätsstrategie.

In den vergangenen Jahren waren bereits 14 junge Wanderfalken aus dem Nistkasten auf der Kaiserburg ausgeflogen. Insgesamt wird das naturnahe Leben auf der Burg seit 2009 genauer beobachtet. Bislang seien auf einer Fläche von 65.000 Quadratmetern rund 2.000 Tierarten nachgewiesen worden.