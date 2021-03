Streit unter Kindern

13-Jähriger schießt Zehnjährigem mit Luftdruckwaffe ins Gesicht

28.03.2021, 15:22 Uhr | t-online

Polizeieinsatz in Nürnberg nach Streit unter Kindern: Auf einem Spielplatz hat ein Junge einem Zehnjährigen mit einer Luftdruckwaffe ins Gesicht geschossen.

In Nürnberg hat ein 13-jähriger Junge am Samstagmittag einem Zehnjährigen mit einer Luftdruckwaffe ins Gesicht geschossen. Das Opfer kam ins Krankenhaus, gegen den 13-Jährigen wird nun ermittelt.

Wie die Polizei schreibt, gerieten zwei Gruppen von Kindern und Jugendlichen gegen 13.45 Uhr auf einem Spielplatz in der Maiacher Straße in Streit. Nach einer verbalen Auseinandersetzung, zog der 13-Jährige eine Luftdruckpistole und gab einen Schuss auf die gegnerische Gruppe ab. Der Zehnjährige wurde dabei im Gesicht getroffen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand aber nicht.

Der Schütze flüchtete. Nach Zeugenaussagen am Tatort, trafen die Beamten den Tatverdächtigen in der elterlichen Wohnung an. Auch die mutmaßliche Tatwaffe fanden sie. Wie der Junge an die Waffe kam, ist unklar. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.