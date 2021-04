Betriebsunfall in Nürnberg

Betonwand stürzt auf Arbeiter – mehrere Verletzte

17.04.2021, 13:35 Uhr | t-online

Das Dokumentationszentrum in Nürnberg (Archivbild): Ein herabfallender Stein einer Mauer hat drei Männer getroffen. (Quelle: imagebroker/imago images)

Ein herabfallender Stein hat in Nürnberg drei Männer verletzt. Bei Bauarbeiten im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände war ein Betonteil aus einer Mauer gebrochen. Ein Mann musste reanimiert werden.

Bei Arbeiten im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg kam es am Samstagmittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Eine herabfallende Betonplatte einer Mauer hat drei Arbeiter getroffen. Ein Mann musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 11:15 Uhr wurde die Nürnberger Rettungsleitstelle alarmiert. Kräfte des Unterstützungskommandos der Bereitschaftspolizei mussten zunächst bei der Bergung eines Mannes helfen. Danach begannen sie umgehend mit den Reanimierungsmaßnahmen. Die beiden anderen Bauarbeiter wurden nur leicht verletzt.

Der Kriminaldauerdienst hat Spuren am Unfallort gesichert. Nun wird ermittelt, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte.