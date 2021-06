Polizei sucht Zeugen

Unbekannter richtet hohen Schaden bei Einbruch in Westfriedhof an

22.06.2021, 14:11 Uhr | t-online

Ein Grab mit Kreuz auf einem Friedhof (Symbolbild): In Nürnberg hat ein Unbekannter Räume in einem Gebäude des Westfriedhofs beschädigt. (Quelle: FutureImage/imago images)

Ein Einbrecher ist in Nürnberg in ein Gebäude auf dem Westfriedhof eingedrungen und hat dabei erheblichen Schaden angerichtet. Beute konnte er offenbar keine machen.

Die Polizei in Nürnberg sucht nach einem bisher noch unbekannten Täter, der am Wochenende in das Schaffnergebäude des Westfriedhofes eingebrochen ist. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, ist der Unbekannte wohl in der Zeit zwischen Samstag und Montag in das Gebäude eingedrungen und durchsuchte die Räume mutmaßlich nach Wertsachen.

Doch laut Polizei gab es auf dem Friedhof wohl nichts zu holen, denn "nach aktuellem Stand der Ermittlungen verließ der Täter das Gebäude letztlich ohne Beute", heißt es im Bericht. Doch die Ausmaße des Einbruches sollen laut Polizei erheblich sein. Der Sachschaden betrage "mehrere tausende Euro".

Deswegen sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Dabei suchen die Beamten vor allem nach Personen, die etwa jemanden außerhalb der regulären Öffnungszeiten im Friedhofsgelände gesehen haben oder eine Person mit Werkzeug beobachtet haben.