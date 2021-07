Aus der Kurve geflogen

Junger Mann stirbt bei Verkehrsunfall

10.07.2021, 11:51 Uhr | t-online

Polizeieinsatz bei Nacht (Symbolbild): Am Samstagmorgen ereignete sich bei Markt Erlbach nahe Nürnberg ein tödlicher Verkehrsunfall. (Quelle: U. J. Alexander/imago images)

Noch am Unfallort verstarb ein 20-jährige Autofahrer, nachdem er aus einer Kurve geflogen war und im Maisfeld landete. Der Rettungsdienst konnte nichts mehr für ihn tun.

Am Samstagmorgen ereignete sich bei Markt Erlbach nahe Nürnberg ein tödlicher Verkehrsunfall bei dem ein 20-Jähriger ums Leben kam. Gegen 4.30 Uhr wurde der Rettungsdienst verständigt. Beim Eintreffen am Unfallort fand dieser einen Wagen im Maisfeld liegend vor. Das Fahrzeug wies deutliche Unfallspuren auf.

Der Fahrer wurde aus dem Auto befreit, doch der Notarzt vor Ort konnte nur noch seinen Tod feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann mit seinem Pkw von Kappersberg in Richtung Oberulsenbach gefahren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Wagen in der Kurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam in dem Maisfeld zum Erliegen.



Die Polizei Neustadt a. d. Aisch bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang. Sie können sich unter 09161-88530 melden.