"Frauen sind auf dem Vormarsch"

Nürnberg bekommt Bayerns erste Stadtbrandrätin

14.09.2021, 10:07 Uhr | dpa

Claudia Herzog steht in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr in Lauf am Holz in Nürnberg: Die 45-Jährige ist die erste Stadtbrandrätin in Bayern. (Quelle: Irena Güttel/dpa)