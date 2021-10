Kripo ermittelt

Junge Frau schwer verletzt auf Straße aufgefunden

10.10.2021, 13:37 Uhr | t-online

Ein Notarzt-Auto und ein Krankenwagen stehen am Straßenrand (Archivbild): In Gunzenhausen wurde eine schwer verletzte 26-Jährige gefunden. (Quelle: Einsatz-Report24/imago images)

In Mittelfranken haben Einsatzkräfte in der Nacht eine junge Frau schwer verletzt auf der Straße aufgefunden. Die Polizei schließt eine Gewalttat nicht aus und bittet um Mithilfe.

In Gunzenhausen haben Rettungskräfte am Sonntagmorgen eine junge Frau schwer verletzt im Bereich der Frickenfelder Straße aufgefunden. Das teilte die Polizei Ansbach mit. Demnach habe die 26-Jährige selbst den Notruf gewählt. Sie war schwer verletzt und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Noch sei unklar, wie es zu den Verletzungen kam, heißt es weiter. Die Polizei schließt ein Gewaltdelikt nicht aus. Derzeit sei eine Befragung des Opfers aufgrund dessen Zustands nicht möglich. Die Kripo Ansbach ermittelt in alle Richtungen und sucht den Auffindeort nach weiteren Spuren ab. Personensuchhunde und eine Reiterstaffel sind im Einsatz.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum zwischen etwa 02.30 Uhr und 04.15 Uhr im Bereich der Frickenfelder Straße oder dem angrenzenden Waldstück unterwegs waren, Personen wahrgenommen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich umgehend beim unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.