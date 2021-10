Kripo hatte ermittelt

Frau liegt schwer verletzt auf Straße – Fremdverschulden ausgeschlossen

12.10.2021, 11:50 Uhr | t-online

Ein Notarzt-Auto und ein Krankenwagen stehen am Straßenrand (Archivbild): In Gunzenhausen wurde eine schwer verletzte 26-Jährige gefunden. (Quelle: Einsatz-Report24/imago images)

In Mittelfranken haben Einsatzkräfte eine junge Frau schwer verletzt auf der Straße aufgefunden. Die Polizei hat nun erste Ermittlungsergebnisse mitgeteilt.

Im mittelfränkischen Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) haben Rettungskräfte am Sonntagmorgen eine junge Frau schwer verletzt im Bereich der Frickenfelder Straße aufgefunden. Das teilte die Polizei Ansbach am Sonntagmittag mit. Demnach habe die 26-Jährige selbst den Notruf gewählt. Sie war schwer verletzt und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zunächst war unklar, wie es zu den Verletzungen kam. Am Dienstag teilte die Polizei dann mit, dass aufgrund erster Ermittlungsergebnisse ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden könne. Weil zunächst ein Gewaltdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte, hatte die Kriminalpolizei ermittelt. Personensuchhunde und eine Reiterstaffel waren am Sonntag im Einsatz. Diese Maßnahmen und die Vernehmung der Frau hätten Gewissheit gebracht, dass die Verletzungen nicht durch Fremdeinwirkung verursacht wurden, hieß es am Dienstag.