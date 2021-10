Bargeld gestohlen

Einbruch in Kindergarten – Polizei sucht Zeugen

12.10.2021, 12:05 Uhr | t-online

In Nürnberg haben Einbrecher Bargeld aus einem Kindergarten gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Am Wochenende wurde in einem Kindergarten im Nürnberger Osten eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 20 Uhr am Samstag und 6.30 Uhr am Montagmorgen in den Kindergarten an der Burgerstraße ein.

Dort wurden die Büroräume durchwühlt und mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Zudem gab es einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.