Seit Sonntag vermisst

Polizei sucht nach 17-jähriger Jacqueline B.

13.10.2021, 07:53 Uhr | t-online, pb

Die vermisste Jacqueline B.: Seit Sonntag (10. Oktober) sucht man in Mittelfranken nach ihr. (Quelle: Polizeiinspektion Bamberg)

Am Wochenende wurde eine Jugendliche in Nürnberg zuletzt gesehen. Nun hat die Polizei einen Fahndungsaufruf für die vermisste Jacqueline B. veröffentlicht.

Seit Sonntag wird in Mittelfranken die 17-jährige Jacqueline B. vermisst. Nun ist die Polizei mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit getreten. Die Jugendliche soll sich demnach zuletzt in Nürnberg bei Freunden aufgehalten haben, seit dem 10. Oktober ist sie nicht mehr auffindbar.

Zum vereinbarten Treffpunkt mit ihrer Mutter war Jacqueline zuletzt nicht erschienen. Die vermisste Jugendliche wird von der Polizei so beschrieben:

Etwa 1,65 Meter groß

66 Kilogramm schwer

rotbraune schulterlange Haare

Jacqueline B. trägt eine dunkle Jogginghose, eine weinrote Steppjacke sowie dunkle Turnschuhe. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land hat die Fahndung übernommen, Hinweise zu der vermissten Person nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0951/9129-310 oder der Notrufnummer 110 entgegen.