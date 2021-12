Haus beschädigt

Sattelschlepper rangiert in Fußgängerzone – Polizei muss helfen

13.12.2021, 17:50 Uhr | t-online

Fußgängerzone in der Innenstadt Nürnbergs (Archivbild): Der Fahrer hatte versucht, sein Gespann zu wenden. (Quelle: Marius Schwarz/imago images)

Mit dem 40-Tonner durch die Fußgängerzone: So versuchte sich ein junger Lkw-Fahrer aus einer misslichen Lage zu befreien. Dabei richtete er Schäden in der Nürnberger Innenstadt an. Die Polizei musste zur Hilfe kommen.

Bei einem Wendemanöver in der Nürnberger Innenstadt hat sich ein Sattelschlepper festgefahren und ein Haus beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 23-jährige Fahrer am Montagmittag mit einem 40-Tonner eine besonders schmale Straße befahren.

Als er nicht weiter kam, nutze der Fahrer die Fußgängerzone und versuchte in der Königstraße zu wenden. Dabei stieß er zunächst gegen ein Gebäude und beschädigte im weiteren Verlauf ebenfalls eine Betoneinfassung und einen Sonnenschirm einer Eisdiele. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei musste eingreifen, um den Fahrer und sein Gespann aus der Lage zu befreien. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen mehrerer Verstöße gegen Verkehrsregeln ermittelt.