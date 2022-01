Polizei sucht Zeugen

55-Jähriger nach Streit in Discounter gestorben

17.01.2022, 17:25 Uhr | t-online, EP

Ein Rettungswagen mit Blaulicht (Symbolbild): Der Mann starb in einer Fachklinik. (Quelle: BildFunkMV/imago images)

Eine Auseinandersetzung in einem Discounter in Nürnberg ist für einen 55-Jährigen tödlich geendet. Er hatte zunächst reanimiert werden können. Am Wochenende erlag er dennoch seinen Verletzungen.

Mehrere Tage nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Kunden und einem Mitarbeiter in einem Discounter in Fürth bei Nürnberg ist der 55 Jahre alte Kunde gestorben.

Am Mittwoch hatte dieser nach Angaben der Polizei in einem Discounter in der Gartenstraße lautstark gepöbelt. Ein Angestellter verwies ihn daraufhin des Ladens. Statt dem nachzukommen, blieb der 55-Jährige im Geschäft und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nürnberg: Polizei konnte Kunden noch reanimieren



Dabei stürzte der 55-jährige Mann und schlug mit dem Kopf auf. Er verlor das Bewusstsein und zeigte "zwischenzeitlich keine Vitalfunktionen", wie es in der Mitteilung der Polizei hieß. Alarmierten Polizisten gelang es dann, ihn zu reanimieren. Er musste vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht werden.

Die Polizei versucht weiter, das genaue Tatgeschehen aufzuklären. Personen, die sich während der Auseinandersetzung im Laden aufgehalten haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.