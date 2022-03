Frau verschleppt und missbraucht

Polizei sucht Zeugen von Gruppenvergewaltigung

18.03.2022, 08:02 Uhr | t-online, mtt

Drei Männer sollen eine Frau in Mittelfranken in ein Auto gezerrt haben. In einer Wohnung fielen sie dann über ihr Opfer her und vergewaltigten es. Die Polizei hat keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Frau.

Nach einem brutalen Überfall auf eine Frau sucht das Polizeipräsidium Mittelfranken nach Zeugen. Wie die Beamten mitteilten, soll die Frau bereits am vergangenen Wochenende Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden sein.

Demnach berichtete die Frau, am Samstag gegen 18.20 Uhr im Gunzenhausener Gemeindeteil Frickenfelden auf dem Gehweg unterwegs gewesen zu sein, als ein Mann sie packte und in ein schwarzes Auto zerrte. Im Wagen seien zwei weitere Männer gewesen.



Das Trio habe sie zu einer Wohnung an einem bisher unbekannten Ort gefahren. "Hier soll die Frau durch mehrere Täter geschlagen und massiv sexuell missbraucht worden sein", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Polizei in Nürnberg: Frau im Gesicht und am Körper verletzt

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken in Nürnberg sagte t-online am Donnerstag, die Frau sei eigener Auskunft zufolge vergewaltigt und anschließend wieder zum Ausgangsort in Gunzenhausen gebracht worden. Die Polizei gehe davon aus, dass die Frau die Wahrheit sage: "Im Rahmen von Vernehmungen entstanden keine Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit."

Die Frau schildere den Überfall sehr detailreich und habe auch dazu passende Verletzungen im Gesicht und am Körper, sagte die Sprecherin. "Wir nehmen es definitiv ernst."

Täter mit raschelnder Sportjacke gesucht

Zu Details der Tat äußert sich die Polizei bisher nicht, teilweise schweigen die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen. Bei dem mutmaßlichen Opfer handele es sich um eine Frau um die 40, hieß es lediglich.

Die Frau habe nur einen der Täter genauer beschreiben können: Gesucht wird ein etwa 30 Jahre alter Mann mit schwarzem Bart, schwarzen Haaren, schlanker Statur und auffällig großen braunen Augen. Zur Tatzeit soll er eine raschelnde, dünne Sportjacke getragen haben.

Beamte bitten Bevölkerung um Mithilfe

Die Polizei fragt nun: Wem ist am Samstag im Bereich Sichlingerstraße/Bismarckstraße ab etwa 18.15 Uhr eine Frau aufgefallen, in deren Nähe ein schwarzes Auto anhielt? Wer hat ab etwa 19.10 Uhr in dieser Gegend eine Frau mit Blut im Gesicht bemerkt, die sichtbar unter Schock stand? Wer hat in diesem Zeitraum ein schwarzes Auto mit mehreren Männern darin gesehen? Wer hat sonst in Gunzenhausen und näherer Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst in Nürnberg zu melden.