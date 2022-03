Ekel-Fund geht viral

Kuriose Entdeckung an der Universität Erlangen-Nürnberg

22.03.2022, 15:38 Uhr | krei, t-online

Ekel-Fund in der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg: Das Internet rätselt, wozu diese Bananenschale einst diente. (Quelle: UB Erlangen-Nürnberg)

Das Studentenleben schreibt wohl die kuriosesten Geschichten. Was aber bitte steckt hinter einem Bild aus der Universität Erlangen-Nürnberg, das auf Twitter viral geht? Das Internet rätselt über eine eklige Bananenschale.

In Bibliotheken geht es in der Regel ja oft recht ruhig zu. Ob der Entdecker dieses Fundstücks einen angeekelten Schrei beim Erblicken losließ, ist nicht überliefert. Dafür aber ein kurioses Bildmotiv: Es zeigt eine faulige Bananenschale, zusammengequetscht in einem Buch. Der Titel auf Twitter: "Auf Platz 1 der schlechtesten Lesezeichen."

Wurde sie einst achtlos liegen gelassen? Diente sie wirklich als Lesezeichen? Falls ja, wer tut sowas? Was für Gründe stecken hinter dieser Tat? Die Twitter-Gemeinde spekuliert unter dem Bild – oft nicht ganz ernst gemeint. Dieses Geheimnis wird wohl nicht mehr gelüftet werden.

Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg wird zum Internet-Hit

Damit erlangte der Twitter-Kanal der Universitätsbibliothek Erlangen Nürnberg, auf dem sonst eher wenig los ist, kurzzeitig Internet-Berühmtheit: Das Posting wurde rund 450 Mal geteilt, es gab rund 5.800 Gefällt-mir-Angaben.