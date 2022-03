Gebäude geräumt, Straße gesperrt

Stichflamme in Bank – Spezialkräfte vor Ort

24.03.2022, 11:45 Uhr | krei, t-online

Spezialkräfte an der Fürther Straße in Nürnberg: Nachdem es in einer Bankfiliale zu einer Stichflamme gekommen war, kam es zu einem Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr. (Quelle: NEWS5 / Oßwald)

Die Fürther Straße in Nürnberg ist wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Ein Großaufgebot an Polizei und Feuerwehr ist vor Ort, nachdem es in einer Bankfiliale eine Stichflamme gegeben hatte. Es kommt zu Staus.

Rot-weiße Absperrbänder schirmen den Ort ab. Schaulustige tummeln sich dahinter, wollen wissen, was die Sirenen und die vielen Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht auf der Fürther Straße zu bedeuten haben. Dahinter, im abgeschirmten Bereich, sind Einsatzkräfte in voller Montur und mit konzentrierter Miene zu sehen. Bei einem prangt auf dem Rücken groß das Wort "Entschärfer". Auch Rettungskräfte stehen bereit.

Grund für den Großeinsatz ist eine Stichflamme, zu der es am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in einer Filiale der Commerzbank an der Fürther Straße in Nürnberg gekommen ist. Die Ursache dafür gilt es nun herauszufinden.

Über die Hintergründe könne er noch keine Angaben machen, erklärt Michael Petzold von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Nachfrage. "Die Ermittlungen laufen."

Nürnberg: Bank-Mitarbeiterin leicht verletzt

Es gebe keine "großen Verletzungen", eine Mitarbeiterin sei laut Petzold vorübergehend wegen einer Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt worden.



Außerdem wurde das Gebäude umgehend geräumt und die Fürther Straße abgeriegelt. Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts sind vor Ort. Sie bringen laut Petzold entsprechendes Know-how und Equipment mit, um der Ursache für die Flamme auf den Grund zu gehen.

Die Fürther Straße ist derzeit in Richtung Fürth auf Höhe des U-Bahnhofes Eberhardshof und des ehemaligen Quelle-Areals gesperrt. "Das generiert derzeit einen extremen Verkehrsstau bis zur Nürnberger Innenstadt", so Petzold. Er bittet, den Bereich großräumig zu umfahren. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch unklar. Der U-Bahn-Verkehr ist nicht beeinträchtigt.