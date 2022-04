Kleine Auszeit im Krisenmodus

Achterbahnfahrt für Schausteller – Volksfest lädt zur Alltagsflucht

Auf dem Volksfestplatz in Nürnberg ist das Leben zurück. Am Samstag startet das Frühlingsfest mit 162 Attraktionen. Nach zwei Jahren Pause könnten alle Beteiligten nicht glücklicher sein – trotz einiger Stimmungsdämpfer.

Egal, wohin man sieht: Lachen und glückliche Gesichter. "Endlich wieder Volksfest", ruft Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König. Das ist "Balsam für die Seele." Dabei hat das Frühlingsfest noch nicht einmal offiziell eröffnet, er erzählt das auf dem Vorab-Rundgang für die Presse. "Das Volksfest ist perfekt, um für ein paar Stunden abzuschalten." Am Samstag startet Bayerns zweitgrößtes Volksfest dann offiziell mit dem Bieranstich und dauert zwei Wochen bis zum 1. Mai 2022.

Die rund 1.500 Menschen, die hier in 162 Betrieben arbeiten, haben sich auch heuer wieder viele Attraktionen und Aktionen dafür einfallen lassen. Die Branche hat in der Corona-Pandemie sehr gelitten. Mancher Betrieb hat dies nicht überstanden.

Nürnberger Volksfest: "2G" im 90 Meter hohen Kettenkarussell

Eine neue Attraktion ist etwa der "Bayern Tower": ein 90 Meter großes Kettenkarussell mit 16 Gondeln, "der größte Maibaum der Welt". Egon Kaiser freut sich, endlich wieder am Leben teilhaben zu können. Seine Premiere feierte das Fahrgeschäft 2019 auf der Wiesn in München, erst jetzt durfte es wieder aus dem "Winterschlaf" erwachen und seine zweite Saison erleben, erzählt Kaiser freudestrahlend.



"Hier herrscht übrigens 2G", und damit meint er die Belastung auf den Körper während der Fahrt – und nicht Corona-Zugangsbeschränkungen, die seit Anfang April in Bayern weggefallen sind. Da fliegt auch der Oberbürgermeister bei der ersten Runde mit.

Möglichkeiten für die Handdesinfektion sind gegeben. Außerdem gibt es eine Corona-Schnellteststation nahe dem Festzelt Papert, für diejenigen, die sich freiwillig testen lassen wollen. Ein Test ist für den Besuch nicht erforderlich. Zusätzlich steht neben dem Riesenrad der Impfbus der Stadt Nürnberg bereit.

Weiter geht es am Autoscooter, der nur darauf zu warten scheint, dass endlich wieder Gas gegeben wird. Vorbei an Essensbuden, die schon jetzt Appetit auf Schokofrüchte, Popcorn und gebrannte Mandeln machen. In den Losbuden warten menschengroße Plüschhasen auf ihre neuen Besitzer. In der Geisterbahn dampft es, glühende Augen aus dem dunklen Inneren beobachten das Treiben. Das Riesenrad glitzert in der Sonne.

Familienbetrieb trauert um Volksfest-Größe

Auf zur neuen Hauptattraktion: die zweistöckige Holzhütte "Volksfest Herzla". In der Location, die von der bekannten Nürnberger Eventagentur Röschke geführt wird, werden gerade noch letzte Bier- und Technikleitungen verlegt. Ja, Holz ist hier wahrlich Programm – vor allem olfaktorisch. So ist die Außenfläche, die Platz für 1.400 Besucher bietet, mit Hackschnitzeln ausgelegt. Innen wartet auf 800 Besucher urige Holzdekoration. Es gibt fränkische Küche, Live-Musik und ein Showprogramm.

Das "Volksfest Herzla" ist neu: OB Marcus König (rechts) und Wirtschaftsreferent Michael Fraas (links) lassen sich von Simon Röschke (Mitte) die Holzhütte zeigen. (Quelle: Meike Kreil)

Im Festzelt "Sony-Boy Papert" sind die Lichter noch aus. Der Familienbetrieb in dritter Generation trauert um eine echte Volksfest-Größe: Jürgen Papert ist vor wenigen Tagen gestorben. Die Schausteller-Branche zeigt sich erschüttert. Der Start am Samstag sei dennoch gesichert. Dann wird auch hier wieder gerockt, getanzt und gefeiert.

Neu ist die Achterbahn "Heidi": Schaustellerin Christine Schneider warnt mit einem Augenzwinkern: "Heidi sieht harmlos aus, ist sie aber nicht." "Schnell, bunt und kurvig" wird es, verspricht der Slogan. Weil das noch nicht genug scheint, drehen sich die Sitze noch zusätzlich. "Also erst fahren, dann essen", scherzt König.

Zweijährige Achterbahnfahrt für die Schausteller

"Die vergangenen zwei Jahre waren eine Achterbahnfahrt – es war ein Auf und Ab", erklärt auch Wirtschaftsreferent Michael Fraas mit Blick auf die Lage der Schausteller. Zwar hätten 2020 die "Nürnberger Sommertage" auf dem Hauptmarkt stattgefunden, aber das Gefühl auf dem Volksfestplatz sei durch nichts zu ersetzen.

Der Blick auf die hohen Energiekosten trübt die Heiterkeit in der Branche: Die steigenden Strompreise seien für die Betreiber ein großes Problem, erklärt Lorenz Kalb, Vorsitzender des Süddeutschen Verbandes reisender Schausteller und Handelsleute. Allein 25.000 KW verbrauche das Festzelt "Gigerlas Lössel" in den zwei Wochen. OB König verspricht eine schnelle Lösung: Er sei bereits mit der N-Ergie im Gespräch.

Ähnlich trübt auch die Lage in der Ukraine die Stimmung. Aus Respekt wird heuer auf den Festzug mit Pauken und Trompeten verzichtet, der das Fest normalerweise einläutet. Am Eröffnungstag gibt es außerdem eine Spendenaktion für Nürnbergs Partnerstadt Charkiw, die auch der Schaustellerverband großzügig unterstützt.

Folgende Aktionstage gibt es:

Mittwochs bis 21 Uhr: Familiennachmittag mit Vergünstigungen

Donnerstag, 21. April, ab 18 Uhr: Italienischer Abend

Freitag, 22. April, 22.15 Uhr: Nacht der 1.000 Lichter mit Drohnenshow

Samstag, 23. April, 15 Uhr: Volksfest-Olympiade für Kinder

Sonntag, 24. April: Großes Traktor-Treffen

Donnerstag, 28. April, 18 Uhr: Ladies Night

Sonntag, 1. Mai, 22.15 Uhr: Großes Abschlussfeuerwerk