Polizei Schwabach sucht Zeugen

Radfahrer stürzt, fährt zur Arbeit und stirbt wenig später

26.04.2022, 11:05 Uhr | krei, t-online

Fahrradweg (Symbolbild): Ein 50-jähriger Fahrradfahrer ist in Schwabach gestürzt und wenig später auf Arbeit gestorben. (Quelle: CHROMORANGE/imago images)

Ein 50-jähriger Radfahrer stürzt, fährt zur Arbeit, wo er wenig später verstirbt. Wer kann Hinweise zu dem Vorfall in Schwabach vom Montagmorgen geben?

Wenige Stunden nach einem Verkehrsunfall ist am Montag ein 50-jähriger Radfahrer in Schwabach gestorben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen 6.15 Uhr und 6.30 Uhr kam es in Schwabach nahe Nürnberg zu einem Verkehrsunfall nahe der Rother Straße etwa 100 Meter vor der Einmündung "Im Vogelherd". Der 50-Jährige fuhr mit einem silbergrauen Fahrrad den Radweg in Richtung Vogelherd entlang, als er auf die Fahrbahn stürzte. Ein Arbeitskollege fand ihn wenig später auf dem Bauch liegend. Das berichtet die Polizeiinspektion Schwabach in einer Mitteilung.

Die Kollegen fuhren anschließend gemeinsam mit ihren Fahrrädern zur Arbeit. Doch im Laufe des Vormittags verschlechterte sich der Gesundheitszustandes des 50-Jährigen: Er wurde bewusstlos und verstarb trotz Reanimationsversuchen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang mit dem Sturz vom Morgen aus.

Wie genau es dazu kommen konnte, ist noch unklar. In einer Pressemitteilung sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer kann Hinweise geben? Der wird gebeten, sich unter Tel. 09122/927-0 bei der Polizeiinspektion Schwabach zu melden.