Großeinsatz in Mittelfranken

Schule brennt – Hunderte Kinder evakuiert

26.04.2022, 12:52 Uhr | t-online, mtt

Feuerwehr an der Schule: Der Brand brach im Heizraum aus. (Quelle: News5)

Großeinsatz im Landkreis Erlangen-Höchstadt: Auf dem Gelände einer Schule ist Feuer ausgebrochen. Die Schule musste komplett geräumt werden.

Rund 100 Feuerwehrleute sind in der Metropolregion Nürnberg zu einem Großbrand ausgerückt: Am Dienstagmorgen ist kurz nach Schulbeginn in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule Adelsdorf Feuer ausgebrochen, wie das Rote Kreuz mitteilte.

"Die Feuerwehr ist mit massivem Einsatz an Atemschutzträgern im Einsatz", teilte ein Feuerwehrsprecher am Vormittag mit. Der Einsatzleiter habe vor Ort eine Alarmstufenerhöhung gefordert, Flammen und Rauch seien auch über das Dach bekämpft worden. Eine zweite Drehleiter musste zum Einsatz kommen.

Feuer in Schule: Alle Kinder gerettet

Ursache für den Brand waren laut Polizei wohl Schweißarbeiten im zentralen Heizungsraum der Schule, der baulich mit der Turnhalle verbunden ist und nur weniger Meter vom eigentlichen Schulgebäude entfernt liegt.



Die Feuerwehr wurde um 8.16 Uhr alarmiert. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Alle Kinder mussten in Sicherheit gebracht werden. Laut ihrer Webseite werden in der Grundschule Adelsdorf derzeit 440 Schülerinnen und Schüler in 19 Klassen unterrichtet.

Die Kinder wurden zunächst in die Aischgrundhalle, die Mehrzweckhalle der Gemeinde, gebracht. Der Bürgermeister von Adelsdorf teilte später bei Facebook mit, der Brand sei mittlerweile gelöscht: "Die Schüler wurden an ihre Eltern übergeben. Es gab keine Verletzten."

Turnhalle ist gerade saniert worden

Der Feuerwehrsprecher lobte Schulleitung und Bürgermeister. "Das ist alles sehr organisiert vonstatten gegangen", sagte er t-online. Der Bürgermeister habe Busse organisiert, um die Kinder zur Mehrzweckhalle bringen zu lassen.

An der Turnhalle der Schule fanden gerade Sanierungsarbeiten statt, die kurz vor dem Abschluss gestanden hätten, hieß es.