Feuer auf Nürnberger Frühlingsfest

Losbude brennt – Schausteller und Passanten verletzt

28.04.2022, 10:59 Uhr | dpa, t-online, mtt

Die Losbude am Tag danach: Bei dem Feuer wurden vier Ersthelfer verletzt. (Quelle: News5)

Auf dem Nürnberger Frühlingsfest ist ein Feuer ausgebrochen, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Die Ursache des Brands ist bislang nicht bekannt.

Vier Menschen sind bei einem Brand in einer Losbude auf dem Volksfestplatz in Nürnberg verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht auf Donnerstag ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.



Schausteller und Passanten des Frühlingsfests hätten versucht, das Feuer zu löschen; vier von ihnen wurden dabei leicht verletzt. Da die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, hätten die Flammen nicht auf weitere Buden übergegriffen.

Nürnberger Frühlingsfest: Notruf ging gegen Mitternacht ein

Der Notruf ging gegen Mitternacht bei der Leitstelle ein, meldete das Portal "Nordbayern.de". Aufgrund der späten Uhrzeit war der Festplatz bereits weitgehend leer, berichteten Reporter vor Ort.



Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist noch unklar. Bilder vom Tag nach dem Brand zeigen die schwer beschädigte und heftig verrußte Bude.



Zweitgrößtes Volksfest in Bayern

Schon vergangene Woche hatte es einen Zwischenfall auf dem Volksfest gegeben: Ein 22-Jähriger war mit anderen Männern vor einem Festzelt in Streit geraten. Es kam laut Polizei zu einer "handfesten Auseinandersetzung", bei der drei Männer mit einem Messer verletzt wurden. Ein 19-Jähriger musste schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden.

Das Nürnberger Volksfest ist Bayerns zweitgrößtes Fest nach dem Oktoberfest in München. Und auch bundesweit befindet es sich in der Liste der zehn größten Volksfeste. In diesem Jahr findet es nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder statt. Für viele Schausteller gilt es als die letzte Rettung.