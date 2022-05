T├Ąuschend ├Ąhnlich: Der humanoide Roboter AMECA wird im Deutschen Museum in N├╝rnberg ausgestellt. Damit ist der menschen├Ąhnliche Roboter das erste Mal in Deutschland zu sehen.

Der menschen├Ąhnliche Roboter AMECA wird im Deutschen Museum N├╝rnberg erstmals in Deutschland ausgestellt. Der 2021 in Gro├čbritannien entwickelte Roboter habe die gleichen K├Ârperproportionen wie ein Mensch und bewege sich auch so, teilte das Museum am Dienstag mit. AMECA k├Ânne sprechen, seine Mimik passe inhaltlich zu dem, was er sage. Allerdings kann der Roboter nicht spontan reagieren, sondern macht nur, was ihm zuvor einprogrammiert wurde, wie ein Museumssprecher erkl├Ąrte.